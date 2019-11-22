Міністр інфраструктури ініціював відставку свого заступника

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що буде просити Кабінет міністрів звільнити свого заступника Олександра Клитину з-за її листування з пранкером. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Криклія у Facebook.

За його словами, Клитина відмовилася сама йти у відставку.

"Заступники міністра також займають політичні посади. Це означає, що якщо ти вважаєш, що міністра, в команді якого працюєш, нічого не цікавить, крім того, з чим ми боремося, цитую: "якого, мабуть цікавить тільки заробіток", ти, як заступник міністра, повинен повідомити правоохоронним органами усі відомі факти для подальшого розслідування і подати у відставку з-за категоричної незгоди з такими речами Власне, так я і запропонував зробити Олександрі Клитиной. Вона категорично відмовилася і сказала, що не бачить передумов для звільнення", - заявив Криклій.

Також він зазначив, що Клитина повинна повідомити про факти зловживання чи корупцію у відомстві, то вона повинна звернутися в правоохоронні органи, а не до пранкеру Джокеру.

"Якщо у пані Клитиной є реальні факти зловживань або корупції серед членів команди, я прошу так само повідомити їх для розслідування компетентним органам, вважаю вони мають право знати більше Джокера", - зазначив міністр.

Зазначимо, що днями народний депутат Антон Поляків оприлюднив фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клитина нібито отримала свою посаду через ліжко.

Згодом підключився пранкер Джокер, поширивши листування з Клитиной. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину в соціальній мережі, і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши троллінгу.

Нагадаємо, нардеп Ілля Ківа 12 листопада прийшов на засідання Верховної ради в масці Джокера. Він також підійшов до трибуни з невеликою промовою. Політик перебив нардепа Сергія Рудика під час його виступу, поклав маску на трибуну перед ним і сказав: "Це те, що стежить за вами і те, що вас контролює".