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Міністр фінансів: Україні потрібен рестарт після пандемії

Автор: Олександр Білоус

Проект державного бюджету на 2021 рік передбачає підтримку ділової активності та курс на трансформацію економіки. Це необхідно для відновлення після коронакризи.

Про це сказав фінансів Сергій Марченко, представляючи проект держбюджету у Верховній раді.

"Країна потребує рестарту", - сказав він.

За його словами, у 2021 році уряд має намір реалізовувати заходи для протидії коронакризі, економіка відновилася і з'явилися можливості для розвитку.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів 18 вересня представляє у Верховній раді проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік. Планується, що доходи держбюджету становитимуть 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше порівняно з 2020 роком (978,8 млрд грн). При цьому витрати складуть 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше порівняно з 2020 роком (1284,6 млрд грн).

Дефіцит держбюджету складе 270,4 млрд грн (6,0% від ВВП). Номінальний ВВП очікується на рівні 4 505,9 млрд грн.

Очікується, що реальний ВВП зросте на 4,6%, інфляція становитиме 7,3%, безробіття - 9,2%.

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