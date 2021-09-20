Міністр фінансів пояснив підвищення мінімальної зарплати у 2022 році лише на 200 гривень

"Ми можемо собі дозволити саме такий ріст", - сказав Марченко.

За його словами, ці цифри ретельно прораховані і під них є база розрахунків. "Тут важливо не нашкодити. Підвищувати мінімальну заробітну плату треба акуратно, з урахуванням макроекономічних факторів, зважати на рівень споживання і на те, що бізнес повинен мати можливість платити такі заробітні плати, і дивитися на рівень інфляції", - додав він.

Міністр зауважив, що швидкий ріст заробітних плат, зокрема й мінімальних, - це інфляційний чинник.

"Повинен бути баланс. Як підвищення вплине на динаміку економічних суб’єктів - це питання, скоріше негативне ніж позитивне. Я пам’ятаю, що минулого року було багато критики з боку бізнесу, що їх змушують платити високу заробітну плату. Минулого року був прихильником цього рішення, бо це було обґрунтовано, але цього року, після перерахунків, вважаємо, що запропонований темп є достатнім", - сказав Марченко.

Він зазначив, що цього року відбувся суттєвий приріст, але це не означає, що він має бути таким кожного року. "Це означатиме, що ми не дбаємо про економіку взагалі, а думаємо лише про один показник - мінімальну заробітну", - додав міністр.