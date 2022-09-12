Міністр фінансів назвав суму міжнародної допомоги Україні з початку війни

Загальний обсяг пільгового фінансування, залученого Україною з 24 лютого, становить майже 18 млрд доларів. Але щомісячний дефіцит у 5 млрд доларів так і не був повністю профінансований, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

За даними прес-служби, Марченко виступив онлайн із промовою на International Monetary Conference 2022 на тему "Потреби України на відновлення". У заході, який проходить у Мюнхені, взяли участь представники найбільших міжнародних фінансових організацій та міжнародних банків.

Як зазначив Марченко, українські потреби у фінансуванні включають не лише пряму бюджетну підтримку, а й фінансування відновлення тисяч звільнених міст і сіл, відновлення зруйнованих доріг, мостів, шкіл, інженерних мереж тощо.

За його словами, уряд і Світовий банк підготували і представили минулого тижня першу кількісну оцінку збитків, завданих Росією, "Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення". Протягом наступних 18-36 місяців для задоволення найнагальніших потреб Україні потрібно близько 105 млрд доларів на: підготовку до майбутньої зими, ремонт критичного транспорту, підтримку наступного посівного сезону, соціальні потреби, розмінування.

"Ми намагаємося забезпечити всі пріоритетні видатки шляхом залучення переважно пільгового фінансування та грантів. Останні є надзвичайно важливими для нас, аби не збільшувати боргове навантаження", - додав міністр.