Міністр енергетики США не пов'язує свою відставку з Україною

Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що його відставка не має відношення до скандалу, пов'язаного з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Перрі також додав, що наразі не знає, чи буде співпрацювати з розслідуванням щодо можливого імпічменту президенту США Дональда Трампа, яке ведуть демократи у Палаті представників.

"Це не має жодного відношення до України", - сказав міністр енергетики США, додавши, що він збирається повернутися до Техасу, де його чекає реалізація іншого проекту.

Перрі повідомив, що він попросив Трампа зробити липневий дзвінок Володимиру Зеленському. Він стверджує, що попросив Трампа поговорити із Зеленським про корупцію і надати Україні альтернативу російському газу у вигляді поставок з США зрідженого природного газу. Ім'я Байдена ніколи не згадувалося в розмовах, які Перрі вів із Зеленським або представниками Білого дому, додав міністр.

Перрі також заявив, що він не бачить жодної проблеми в консультаціях з приводу України з Руді Джуліані, особистим юристом Трампа.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що подає у відставку після початку процедури імпічменту Дональду Трампу. На своїй посаді Перрі залишиться до кінця року.

Як відомо, в травні 2019 року Білий дім передав повноваження в проведенні політики США по Україні спецпредставникові США Курту Волкер, міністру енергетики Ріка Перрі і послу США при Євросоюзі Гордону Сонленду.