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Міністр енергетики США відмовляється свідчити в Конгресі

Новини » Політика     02.11.2019 - 04:16
Міністр енергетики США відмовляється свідчити в Конгресі
Фото: міністр енергетики США Рік Перрі (flickr.com/Gage Skidmore)

Перрі готовий відповідати на питання тільки на відкритих слуханнях

Міністр енергетики США Рік Перрі відмовиться давати свідчення у справі про імпічмент президенту Дональду Трампу перед закритою сесією комітетів Палати представників Конгресу США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прес-секретар міністерства енергетики зазначила що Перрі готовий взяти участь у відкритих слуханнях.

"Міністр не буде брати участь у секретній інквізиції в "зірковій" камері, де заборонено присутність адвоката агентства", - заявила прес-секретар Шейлін Хайнс.

Вона також зазначила, що якщо комітет зацікавлений у проведенні серйозного розгляду, він може направити на розгляд міністра запрошення взяти участь у відкритому слуханні, на якому може бути присутнім адвокат Департаменту і американський народ.

Раніше повідомлялося, що міністерство енергетики США відмовляється надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа.

РБК-Україна повідомляло, що міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що подає у відставку після початку процедури імпічменту Дональду Трампу. На своїй посаді Перрі залишиться до кінця року.

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