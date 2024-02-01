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Министр энергетики рассказал, зачем был отменен запрет на отключение света должникам

Четверг 01 февраля 2024 19:27
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Министр энергетики рассказал, зачем был отменен запрет на отключение света должникам Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Отмена моратория на отключение должников за электроэнергию была необходима для установления справедливости между потребителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.

"Условная ключевая идея вообще отмена того моратория - справедливость. Не справедливо, когда участки или часть страны, которая приближена к войне, платит лучше, чем часть страны, которая там приближена. Давайте скажем так, или нет такого системного влияния боевых действий", - сказал он. .

Министр объяснил, что сразу всем должникам отключать свет не будут. В то же время, если, условно, будет несправедливый расчет за потребленную электроэнергию – необходимо обратиться в свой облэнерго для уточнения цифр в платежке.

Также люди имеют возможность обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с жалобами на соответствующую ситуацию.

"Это нормальная процедура и в принципе я призываю всех, кто попадает в такую ситуацию, пользоваться такими процедурами", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что от расчетов за свет зависит скорость обновления энергосистемы.

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