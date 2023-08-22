Галущенко наградил работников ДТЭК и "Укрэнерго" за добросовестный труд в условиях войны

Министр энергетики Герман Галущенко и глава Львовской ОВА Максим Козицкий поблагодарили энергетики за добросовестный труд в условиях полномасштабной войны, а особенно в период массированных атак на энергообъекты Львовщины.

"Примите большую благодарность за тот труд, который вы ежедневно делаете и за ваш вклад в восстановление энергетической системы Украины. Прошлая зима была сложной для всех, впереди новые вызовы и я очень рассчитываю на вас. Эти благодарности - самое малое, что мы можем для вас сделать", - сказал Галущенко.

Награды министерства получили 17 энергетиков и работников энергетической отрасли из НЭК "Укрэнерго", Львовоблэнерго, ОГСУ, Добротворской ТЭС "ДТЭК Западэнерго" и Галремэнерго "ДТЭК Западэнерго".

Напомним, ранее энергетики "ДТЭК Одесские электросети" получили государственные награды от Министерства энергетики за "личный вклад каждого в обеспечение украинцев светом во время войны".