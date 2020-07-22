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Міністр економіки назвав умови для зниження ЄСВ у два рази

Київ, Середа 22 липня 2020 08:20
Міністр економіки назвав умови для зниження ЄСВ у два рази
Фото: Ігор Петрашко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Збільшення кількості платників податку дасть можливість знизити ставку

Розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) можна зменшити в два рази за рахунок збільшення кількості платників податку. Крім того, для цього потрібна ситуація економічного зростання.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я вважаю, що ЄСВ треба також переглянути у бік зниження. Але тут дискусія складна, її потрібно робити на рості економіки", - сказав він.

За його словами, з іншої сторони, є цілі кластери бізнесу, де є ФОПи, які платять менше.

"У нас Україна зараз по бізнесу розділена на дві частини. Ті, які активно платять податки, і ті, хто менш активно це робить", - сказав він.

За його словами, потенціал у зближенні податків дуже великий.

"Ми розуміємо, що якби у нас ЄСВ платило би 20 млн людей, а у нас офіційно 23 млн людей працездатного віку, то були б кардинально інші цифри і була б можливість зниження ЄСВ у 2 рази", - сказав він.

Нагадаємо, за даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у першому кварталі 2020 року становила 3,4 млн осіб - 20,6% від загальної чисельності працюючих українців цього віку.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість зайнятого населення у I кварталі 2020 року у віці 15-70 років - 16,5 млн осіб, а безробітного - 1,5 млн осіб. За даними Держстату, рівень зайнятості населення серед населення у віці 15-70 років - 58,2%.

При цьому рівень безробіття серед робочої сили у віці 15-70 років склав 8,6%.

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