Міністр аграрної політики подав у відставку

Міністр аграрної політики Роман Лещенко подав у відставку. Верховна рада може прийняти її в четвер, 24 березня.
Про це РБК-Україна повідомили співрозмовники в парламенті.
Причина відходу Лещенка не називається. У разі його відставки тимчасово виконувати обов'язки повинен перший заступник Тарас Висоцький.
Водночас джерела повідомляють, що зайняти крісло міністра на постійній основі може голова профільного комітету Ради Микола Сольський.
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