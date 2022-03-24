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Міністр аграрної політики подав у відставку

Фото: міністр аграрної політики Роман Лещенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Міністр аграрної політики Роман Лещенко подав у відставку. Верховна рада може прийняти її в четвер, 24 березня.

Про це РБК-Україна повідомили співрозмовники в парламенті.

Причина відходу Лещенка не називається. У разі його відставки тимчасово виконувати обов'язки повинен перший заступник Тарас Висоцький.

Водночас джерела повідомляють, що зайняти крісло міністра на постійній основі може голова профільного комітету Ради Микола Сольський.

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Міністерство аграрної політикиРоман Лещенко