Министерство экономики обещает запуск морского страхования и понижение ставок в новом году

По прогнозу Минэкономики, при нынешних условиях в последующие годы экспорт будет расти и в последующие годы - на 19,4% в 2025 году и 20,6% в 2026 году. Глобальная же цель - вернуть объемы вывоза украинских товаров и услуг на уровень 2021 года.

По словам Свириденко, фундамент для увеличения экспорта уже заложен: в августе Украина запустила альтернативный морской коридор, по которому вывозится зерно, металл и другие товары.

Благодаря этому в декабре по отношению к ноябрю экспорт морским транспортом увеличился на 30,7%, или на 7 млн 340 тысяч тонн. В частности, вырос экспорт металла – на 40% полуфабрикатов и на 45,3% плоского проката.

Важным решением для увеличения объемов экспорта стало введение уникального механизма страхования судов от военных рисков, который позволит удешевить стоимость страхования перевозки зерна до 1-1,25%. Его Министерство экономики наработало вместе с международными партнерами.

Со стороны Украины бюджетное покрытие страховых гарантий проходит через Экспортно-кредитное агентство.

Как заявила Свириденко, механизм уже начал работать: экспортеры могут обращаться за покрытием рисков в страховые компании, с которыми заключены соглашения или напрямую к страховому брокеру Marsh McLennan.

Как известно, временным коридором с августа 2023 года на 400 судах было экспортировано около 13 млн. тонн продукции в 24 страны.

В то же время до сих пор не решен был вопрос морского страхования, поэтому ставки страхования и сейчас остаются на высоком уровне. В госбюджете-2023 на создание страхового фонда было выделено 20 млрд. грн. ($547 млн.), однако эти средства так не использовали.