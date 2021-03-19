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У МОН пояснили скасування підсумкової атестації для 4 та 9 класів

Автор: РБК-Україна

У цьому році для учнів 4 та 9 класів скасували проходження державної підсумкової атестації. Таке рішення було прийнято, щоб поставити в рівні умови всіх школярів.

Про це заявив глава Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет в ході години запитань до уряду у Верховній раді.

За словами міністра, ДПА для 4 та 9 класів у цьому році скасували для того, щоб поставити в рівні умови дітей, які не змогли відвідувати школи через потрапляння їх регіонів "червону" карантинну зону через пандемію коронавірусу. Тому підсумкові оцінки в кінці року учням виставлять без проходження підсумкової атестації.

Він також спростував думку про те, що 72% учасників навчального процесу вважають дистанційне навчання провальним, хоча недоліки такої форми навчання все ж є. Державна служба щоквартально проводить моніторинг якості дистанційного навчання в Україні.

"Є люди, які не сприймають дистанційну освіту, але Міністерство освіти і профільний комітет ніколи не ставили на один щабель результати дистанційної та очної форми навчання", - говорить Шкарлет.

Нагадаємо, в Україні скасували підсумкову атестацію в цьому році для 4 та 9 класів. Такий указ підписали в Міністерстві освіти та науки.

Також ми повідомляли, що весняні канікули у багатьох школах почалися раніше, ніж планували.

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