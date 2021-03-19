У МОН пояснили скасування підсумкової атестації для 4 та 9 класів

За словами міністра, ДПА для 4 та 9 класів у цьому році скасували для того, щоб поставити в рівні умови дітей, які не змогли відвідувати школи через потрапляння їх регіонів "червону" карантинну зону через пандемію коронавірусу. Тому підсумкові оцінки в кінці року учням виставлять без проходження підсумкової атестації.

Він також спростував думку про те, що 72% учасників навчального процесу вважають дистанційне навчання провальним, хоча недоліки такої форми навчання все ж є. Державна служба щоквартально проводить моніторинг якості дистанційного навчання в Україні.

"Є люди, які не сприймають дистанційну освіту, але Міністерство освіти і профільний комітет ніколи не ставили на один щабель результати дистанційної та очної форми навчання", - говорить Шкарлет.