В Минсоцполитики дали откровенный ответ об увеличении социальных выплат в 2023 году

"К сожалению, нет", - сказала она в ответ на вопрос о повышении социальных выплат.

По ее словам, законом "О государственном бюджете" в 2023 году определена одна фиксированная сумма прожиточного минимума в течение года.

"Пока не планируем ее увеличивать, поскольку понимаем: у нас не будет достаточно финансов, чтобы покрыть гарантию, определенную законодательством", - добавила министр.

Как отметила Жолнович, "наступающий год - год ВСУ", поэтому все ресурсы, которые можно будет аккумулировать, будут направляться именно на оборону и победу.

"А социальная поддержка будет оставаться в рамках текущего года. Мы понимаем, что, к сожалению, инфляция съедает значительное количество стоимости денег. Поэтому будем пытаться перекрыть нехватку средств для самых бедных и уязвимых слоев населения путем привлечения международных доноров, дополнительных выплат через формат єДопомоги, с использованием средств разных международных организаций, которые сейчас пытаемся централизовать", - сказала министр.

По ее словам, помощь международных организаций будет выплачиваться через единый портал єДопомога с учетом верификации, адресности и избегания дублирования выплат.