Мінували території та запускали безпілотник. Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу"

Так, неподалік Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Крім цього, біля Широкиного ворог за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснив дистанційне мінування території.

Також у Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Вказано, що серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

У ООС додають, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл бойовиків.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Між тим до операції Об’єднаних сил було залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території та передали на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.