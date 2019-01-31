Мінінфраструктури веде переговори з інвесторами в трьох напрямках

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна/Віталій Носач)

Компанії готові інвестувати в українську залізницю, аеропорти і морські порти

Міністерство інфраструктури веде переговори з кількома світовими компаніями, які готові інвестувати у розвиток української залізниці, аеропортів і морських портів. Про це журналістам розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

"Некоректно з мого боку називати цих інвесторів, тому що з ними зараз ведуться переговори. Ми зараз на завершальній стадії переговорів у морській галузі - це DP World з кількома світовими операторами в залізничній інфраструктурі", - заявив міністр.

За його словами, інвестори також зацікавлені надавати гроші на розвиток українських аеропортів.

"Ми ведемо зараз переговори з великими авіаційними операторами... Ми бачимо, що завдяки тим умовам прозорого ринку, які створило міністерство, зараз дуже високий інтерес з боку як державних органів влади, так і бізнесу - інвестувати в аеропорт. Тому що це створить масу додаткових робочих місць в Україні і генерує нову прибуток для держави", - додав він.

Нагадаємо, раніше гендиректор департаменту іноземного капіталу та іноземних інвестицій Держкомітету розвитку і реформ КНР Ван Джянджун заявив, що близько 100 інвесторів з Китаю зацікавлені у співпраці з Україною.