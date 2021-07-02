Мінінфраструктури презентувало план полегшення життя для моряків: уже є результати

Міністерство інфраструктури України презентувало план вдосконалення державних сервісів для моряків. Міністр Олександр Кубраков зазначив, що нові правила полегшать життя українським морякам, зокрема - допоможуть боротися з корупцією та запровадять цифрові рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Так, за його словами, міністерство впроваджує прозорі тестування. З 24 червня, на офіційному сайті Морської адміністрації публікуються варіанти відповідей на питання тестування, моряки отримують зафіксовані результати своїх відповідей. Наразі приймаються й опрацьовуються зауваження та пропозиції від моряків. У планах - розробка навчального посібника для підготовки до тестування.

Також скасовується обов’язкова періодична атестація моряків. Відповідні зміни до Кодексу торговельного мореплавства України передбачені законопроєктом №3944, який Верховна рада прийняла 1 липня.

Крім того, уряд планує запустити норвезьку систему тестування Crew Evaluation System (CES) 6.0, експериментальний проект стартує 1 вересня. Кабінет міністрів вже прийняв відповідну постанову та затвердив порядок реалізації проєкту.

Зміни торкнуться і кадрової політики: наразі триває конкурс на визначення голови Державної служби морського та річкового транспорту України, а попередній в.о. голови Морської адміністрації подав у відставку.

Щодо впровадження цифрових змін, Мінінфраструктури спільно з Мінцифри та TAPAS Project започаткували проект "Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах", результатом якого стане створення прозорого сервісу для моряків за допомогою Єдиного порталу державних послуг "Дія".

До того ж планується взяття Електронного кабінету моряка від МорАду на баланс Міністерства інфраструктури України: наразі проводиться аудит ІТ-продуктів Морської адміністрації.