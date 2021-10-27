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Мінінфраструктури відкрило у Бердянську новітній морський рятувальний підцентр

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Запоріжжя, Середа 27 жовтня 2021 11:29
Мінінфраструктури відкрило у Бердянську новітній морський рятувальний підцентр Фото: Мінінфраструктури відкрило у Бердянську новітній морський рятувальний підцентр (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Наталія Гурковська

У Бердянську за участі заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова відкрито реконструйований Морський рятувальний підцентр (МРПЦ), який було оновлено відповідно до вимог Міжнародної морської організації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства інфраструктури.

Після реконструкції будівлю було оснащено новітньою Глобальною морською системою зв’язку під час лиха та для забезпечення безпеки. Це обладнання дозволяє охопити дистанцію радіусом понад 25 морських миль.

Також тут буде продовжить функціонувати Береговий радіоцентр Глобальної морської системи зв’язку в разі лиха та для забезпечення безпеки.

"На першому поверсі в новій автономній будівлі розташовано ангар для зберігання пошуково-рятувальних катерів. На другому - розташовано серверну, кабінети, кімнати для відпочинку, кімната для переговорів. Капітани-координатори розміщуються на третьому поверсі для безпосереднього спостереження за надводною обстановкою всіма наявними засобами зв’язку", - розповіли у міністерстві.

Оновлений підцентр буде займатися проведенням пошуково-рятувальних операцій в Азовському морі. Він координуватиме роботу пошуково-рятувальної служби, а також рятувальних засобів інших відомств та суден, які знаходяться в районі. Підцентр також організовуватиме цілодобові чергування в акваторії та опрацьовуватиме сигнали лиха спільно з береговими радіоцентрами у Бердянську та Маріуполі.

Мінінфраструктури відкрило у Бердянську новітній морський рятувальний підцентр

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський, який у жовтні 2019 року ініціював програму "Велике будівництво", підбив підсумки перших двох років реалізації програми на Закарпатті.

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