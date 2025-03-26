Минимальные запасы газа ставят под угрозу стабильность поставок для льготных потребителей, - эксперт

"Украина выйдет из отопительного сезона с исторически минимальным уровнем газа в хранилищах. Вхождение в сезон закачки с исчерпанными запасами создает необходимость пополнять их более быстрыми темпами", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что дефицит запасов усложнит выполнение "Нафтогазом" специальных обязанностей, поскольку компании придется закупать импортный газ на спотовом рынке, где цены значительно выше внутренних тарифов.

"Если импорт происходит незапланированно, это означает срочные закупки на спотовом [срочном] рынке в ЕС по значительно более высоким ценам. В свою очередь это увеличивает финансовую нагрузку на конечных потребителей и ухудшает финансовое состояние "Нафтогаза" как субъекта, на которого возложен ряд специальных обязанностей по поставке газа по регулируемым ценам", - пояснил Ницович.

Напомним, член правления НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что уменьшение внутренней добычи и растущая зависимость от импорта требует срочного пересмотра подходов к управлению запасами газа и механизма ПСО.