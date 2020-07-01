Мінімальна пенсія зросла з 1 липня

Пенсіонерам додадуть 74 гривні
З 1 липня в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії.
Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2020 рік.
Згідно з законом, з 1 липня мінімальна пенсія зросте на 74 гривні - з 1638 гривень до 1712 гривень. Наступне підвищення заплановано на 1 грудня - до 1769 грн. Всього в 2020 році мінімальна пенсія зросте на 8% при запланованої інфляції 6%.
Законом про держбюджет на 2020 рік прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
Зазначимо, станом на 1 квітня середній розмір виплати 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень.
Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).
Нагадаємо, відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.
Автор: Олександр Білоус