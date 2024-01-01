Минимальная зарплата в Украине выросла с 1 января: на что это повлияет

Согласно закону о государственном бюджете Украины, с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы вырос с 6700 до 7100 гривен. С 1 апреля минималка вырастет до 8000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о госбюджете.
Размер Единого социального взноса (22%) рассчитывается от уровня минимальной зарплаты. Если до 2024 года минимальная зарплата была 6700 гривен, то размер ЕСВ был 1474 гривен. С 1 января налог вырастет до 1562 гривен.
В основном это касается ФОПов, а также предприятий, где работникам платят минимальную зарплату (часто для "оптимизации" налогообложения).
При этом ФОПы освобождаются от уплаты ЕСВ с 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев. Однако это право не лишает их права добровольно платить ЕСВ с целью получения страхового стажа.
Кроме того, максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 минимальных зарплат. Если до 1 января это было, то 100 500 гривен, то сейчас составит 106 500 гривен.
Рост минимальной зарплаты является основанием для пересчета минимального размера пенсий по возрасту неработающим гражданам, достигшим 65 лет и старше и имеющих страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет. С 1 января минимальный размер пенсии по возрасту у таких пенсионеров будет составлять 2 840 гривен (7100 х 40%).
Работающим людям, в том числе и обеспечивающим себя работой самостоятельно и зарегистрированным как ФОП, минимальные размеры пенсий по возрасту на уровне 40% минимальной заработной платы будут установлены после увольнения с работы.
От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников. В правительстве следят за тем, что бы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составлял 44,5% от минимальной зарплаты.
Должностные оклады с 1 декабря 2021 года (и до настоящего времени) рассчитывались исходя из должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривны.
Правительство пока не одобряло повышения зарплат бюджетников, но планируется, что с 1 января 2024 года должностные оклады работника 1-го тарифного разряда ЕТС вырастут до 3 195 гривен, а с 1 апреля 2024 года - 3 600 гривен.
Минимальный размер пособия по беременности и родам также не может быть меньше минималки.
Необлагаемый налогом размер суточных не может превышать 10% от минималки.