Мінігоспіталь на колесах. В Україні вперше запустили медичний потяг

В Україні почав курсувати евакуаційний медпотяг. Він складається із кількох вагонів, зокрема й вагона інтенсивної терапії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я України.
"Такий транспорт дозволяє евакуювати з «гарячих» областей України хворих, поранених і травмованих громадян для подальшого спеціалізованого лікування", - йдеться в повідомленні.
Як додали у відомстві, на сьогодні спеціальними медичними потягами із зон бойових дій вже перевезли майже 300 пацієнтів разом із членами їх сімей.
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