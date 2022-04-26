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Мінігоспіталь на колесах. В Україні вперше запустили медичний потяг

Фото: в Україні запустили медичний потяг (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні почав курсувати евакуаційний медпотяг. Він складається із кількох вагонів, зокрема й вагона інтенсивної терапії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я України.

"Такий транспорт дозволяє евакуювати з «гарячих» областей України хворих, поранених і травмованих громадян для подальшого спеціалізованого лікування", - йдеться в повідомленні.

Як додали у відомстві, на сьогодні спеціальними медичними потягами із зон бойових дій вже перевезли майже 300 пацієнтів разом із членами їх сімей.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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