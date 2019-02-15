Мінгареллі анонсував новий проект щодо допомоги секретаріату Ради

Новим проектом передбачається надання технічної допомоги секретаріату

Представительство Европейского союза в Украине внедрит новый проект по оказанию помощи секретариата Верховной рады. Об этом сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли во время круглого стола "Эффективная реализация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, новый проект предоставит Верховной раде техническую помощь.

"Для того, чтобы оказать вам помощь в реализации настоящего Соглашения необходимо реализовать новый проект, который мы запускаем... Мы будем действовать как консультативная группа советников для секретариата Верховной рады. Вы можете быть уверены, что с нашей стороны делегация Европейского парламента - мы будем делать все возможное для того, чтобы помогать вам", - сообщил Мингарелли.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что через месяц сможет заработать офис парламентской реформы.

Как писало РБК-Украина, Мингарелли заявил о необходимости улучшения координации между Кабинетом министров и представителями парламента, которые должны согласовывать принятие евроинтеграционных законопроектов.