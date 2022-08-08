Мінфіну доручили опрацювати механізм закупівлі українського газу

Зазначається, що на нараді у Кабміні представники Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну та НАК "Нафтогаз" обговорили підготовку до опалювального сезону та стан закупівлі й закачування газу в сховища.

"Розвиток українського видобутку газу - першочергове завдання для всіх відповідальних осіб. Дав завдання Мінфіну опрацювати механізм щодо спрямування коштів, отриманих від ренти, на закупівлю газу українського видобутку", - написав Шмигаль.

За інформацією "Нафтогазу", станом на сьогодні у підземні сховища закачано 12,2 млрд куб. м газу. Перед компанією стоїть завдання забезпечити стабільне проходження опалювального сезону.