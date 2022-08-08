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Мінфіну доручили опрацювати механізм закупівлі українського газу

Фото: Денис Шмигаль, прем’єр-міністр (kmu gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство фінансів України має опрацювати механізм закупівлі українського газу за рахунок коштів від ренти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

Зазначається, що на нараді у Кабміні представники Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну та НАК "Нафтогаз" обговорили підготовку до опалювального сезону та стан закупівлі й закачування газу в сховища.

"Розвиток українського видобутку газу - першочергове завдання для всіх відповідальних осіб. Дав завдання Мінфіну опрацювати механізм щодо спрямування коштів, отриманих від ренти, на закупівлю газу українського видобутку", - написав Шмигаль.

За інформацією "Нафтогазу", станом на сьогодні у підземні сховища закачано 12,2 млрд куб. м газу. Перед компанією стоїть завдання забезпечити стабільне проходження опалювального сезону.

Як повідомлялося раньше, країни-члени ЄС досягли політичної угоди про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

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Денис ШмигальМіністерство фінансів УкраїниГаз