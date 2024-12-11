В Минфине США ответили, сохранится ли кредит Украине на 20 млрд долларов при Трампе
Будущая администрация Дональда Трампа не будет менять или отменять предоставленный Украине кредит на 20 млрд долларов. Ведь он будет выплачиваться за счет замороженных активов России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Bloomberg TV.
"Мы перечислили 20 млрд долларов, которые являются вкладом США в этот кредитный пакет Всемирного банка, в фонд финансового посредника, который был создан для того, чтобы направлять эти деньги со временем в координацию с нашими союзниками на нужды Украины", - сказала Еллен.
Она отметила, что заем в 20 млрд долларов не предусматривает использование денег американских налогоплательщиков.
"Этот заем со временем будет выплачен за счет чрезвычайных доходов, заработанных в Европе в депозитарии Euroclear, от замороженных российских активов", - добавила глава Минфина США.
Таким образом, по ее мнению, Россия практически помогает Украине бороться в войне.
"Поэтому я уверена, что это (заем - ред.) останется неизменным. Что мы действительно пытаемся сделать, то это укрепить положение Украины, ее способность защищать себя и, надеюсь, в какой-то момент сесть за стол переговоров с Россией для достижения справедливого мира" , - отметила Йеллен.
Кредит на 20 млрд долларов от США
Напомним, летом этого года страны G7 обязались предоставить Украине кредит в размере 50 млрд. долларов, который погасят за счет доходов от замороженных активов России. При этом США решили выделить на подобную инициативу 20 млрд долларов.
Вчера, 10 декабря, Министерство финансов США объявило о выделении для Украины кредита на 20 млрд долларов.
В то же время, сегодня в американских СМИ появилась информация, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может попытаться пересмотреть условия или вообще отменить кредит для Украины.
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