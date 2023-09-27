В Минфине прогнозируют убыточность "Энергоатома" до 2026 года, компания будет нужна в финподдержке

"Энергоатом" вернется к доходности ориентировочно в 2026 году по базовому и положительному сценарию, но может потребовать значительной помощи для поддержания своей платежеспособности по негативному сценарию. Ожидается, что компания терпит убытки по всем сценариям в 2023-2025 годах", - заявляют в Минфине.

Согласно сообщению, более быстрое возобновление производства электроэнергии начиная с 2025 года, предусматриваемое по положительному сценарию, в сочетании с прекращением ПСО в 2024 году приведет к более высоким доходам по сравнению с базовым сценарием в 2026 году.

"Рост расходов, связанных с ПСО, приводит к значительным потерям по негативному сценарию. В конце концов это приводит к размыванию собственного капитала компании, что может потребовать вмешательства собственника (государства) для обеспечения финансирования компании", - прогнозируют в министерстве.

В Минфине также предполагают, что компания сможет получить доступ к финансированию, необходимому для ведения своего бизнеса и выполнению планов капитальных затрат.

Также сообщается, что по базовому и положительному сценарию ожидаются поступления в бюджет от компании начиная с 2026 года, но ожидаются значительные потери бюджета по негативному сценарию в среднесрочной перспективе.

"В негативном сценарии ситуация меняется из-за убыточной позиции компании и необходимости пополнения собственного капитала компании для поддержки ее платежеспособности", - подчеркивают в Минфине.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" за сентябрь уменьшил задолженность за 2022 год более чем на 4 млрд грн. Также компания оплатила ГП "Гарантированный покупатель" 9,1 млрд грн, что составляет 100% авансовых платежей прогнозной стоимости услуги ПСО за сентябрь 2023 года.

По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же разрешить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.