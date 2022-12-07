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В Минфине назвали сумму для индексации пенсий

Фото: повышение пенсий в Украине в 2023 году состоится благодаря индексации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2023 году в Украине пройдет плановая индексация пенсий. На эти цели в государственном бюджете добавили почти 40 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра финансов Романа Ермоличева в интервью "Укринформ".

По его словам, если в 2022 году на социальную защиту и социальное обеспечение в государственном бюджете предусматривалось 400 млрд гривен, то на следующий почти 447 млрд гривен.

"Даже в условиях войны финансирование увеличили более чем на 40 млрд гривен. Между прочим, мы понимали, что придется индексировать пенсии, ведь пенсионеры - одни из наименее защищенных слоев населения. И сорокамиллиардное увеличение - это как раз дополнительные ассигнования для Пенсионного фонда", - сказал он.

В то же время Ермоличев сообщил, что финансирование остальных направлений - поддержки внутренне перемещенных лиц, программы жилищных субсидий и т.п. - сохранили на уровне этого года.

Напомним, Кабинет министров планировал сократить расходы на Министерство социальной политики в 2023 году до 405 млрд гривен по сравнению с 425 млрд гривен в текущем году. Сокращение планировалось за счет уменьшения дотаций Пенсионного фонда. Вместе с тем, ко второму чтению расходы на ПФУ были увеличены на 38,9 млрд гривен. Таким образом, расходы на социальную сферу несколько возрастут.

В то же время, повышение прожиточного минимума, от которого зависит размер пенсий, в 2023 году не планируется.

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Министерство финансов УкраиныПенсия в Украине