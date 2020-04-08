У Мінфіні назвав основні скорочення витрат держбюджету

У проекті змін до державного бюджет на 2020 рік скорочені витрати по ярду статей. Про це сказав міністр фінансів Марченко на брифінгу.

Як зазначив міністр, в першу чергу скорочені витрати, які стосуються проведення різного роду фестивалів, форумів, культурних та спортивних заходів. Крім того, скорочено витрати на статистичні спостереження, на відрядження.

"Також була скорочена частково заробітна плата в державному секторі, на державних підприємствах. І капітальні видатки, які на даному етапі не є першочерговими", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України погодило основні показники змін у державний бюджет на 2020 рік з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, проект змін до державного бюджету зараз доопрацьовується у профільному парламентському комітеті. У проекті закладений дефіцит на рівні 298 млрд гривень, або на 7,5% ВВП. Крім того, пропонується створити Фонд по боротьбі з коронавирусной інфекцією в сумі 66,3 млрд грн.