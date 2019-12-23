Мінфін вибрав найкращу модель приватизації держбанків, - Хелемський

Міністерство фінансів України, прийнявши рішення залучати міжнародні фінансові організації в капітал державних банків, вибрав найкращу модель їх приватизації. Таку думку висловив директор департаменту структурованого торговельного фінансування "Укргазбанку" Геннадій Хелемський в інтерв'ю "Радіо Новое Время", передає РБК-Україна.

"Міністерство фінансів України, залучаючи міжнародні інституції в капітал державних банків, вибрало найкращу модель їх приватизації. Першим успішним прикладом приватизації держбанків за цієї моделлю повинен стати Укргазбанк", – заявив Хелемський.

Хелемський пояснив, що "Укргазбанк" у листопаді 2019 року досяг домовленостей з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), що входить у групу Світового банку, про виділення кредиту в розмірі 30 млн євро, який може бути конвертований в 20% акцій держбанку.

За словами Хелемського, багаторічна співпраця "Укргазбанку" з IFC дозволила трансформувати держбанк в комерційну структуру, що динамічно розвивається та впроваджує західні управлінські та бізнес-моделі.

Нагадаємо, відповідно до Стратегії розвитку державних банків, передбачається зниження частки держави в банківському сегменті України з нинішніх 55% до 24% до 2022 році за рахунок залучення стратегічних інвесторів.