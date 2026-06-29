Минфин США открыл онлайн-портал для подачи заявок на снятие санкций

Как пишет издание, в понедельник Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило на свой сайт "Портал пересмотра".

Этот портал позволяет лицам, включенным в санкционные списки, подавать запрос о снятии ограничений. Помимо этого, заявители могут запрашивать несекретную и неконфиденциальную информацию, которая касается решения о применении санкций.

Также отмечается, что раньше, лица, включенные в санкционные списки, уже имели право подавать ходатайства о пересмотре решения, часто привлекая к процессу юристов. Но как пояснили в OFAC, новый портал "упростит процесс подачи ходатайств" и обеспечит "большую прозрачность и эффективность".

Bloomberg пишет, что в последние пару десятилетий США значительно усилили использование санкций как инструмент внешней политики. И в арсенале Вашингтона тысячи ограничений, которые распространяются на отдельных лиц, компании и страны.

При этом вторая администрация Трампа пообещала отменить некоторые санкции в отношении Ирана в рамках окончательной мирной сделки и на прошлой неделе выпустила первоначальное разрешение, которое позволяет продавать иранскую нефть.

Помимо этого, команда Трампа ослабила некоторые ограничения против России, Венесуэлы и Сирии, одновременно введя новые ограничения против Кубы.