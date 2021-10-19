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Мінфін США пообіцяв покарати "Газпром" за порушення санкцій по "Північному потоку-2"

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Вашингтон, Вівторок 19 жовтня 2021 19:25
Мінфін США пообіцяв покарати "Газпром" за порушення санкцій по "Північному потоку-2" Фото: Мінфін США пообіцяв покарати "Газпром" за порушення санкцій (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мінфін США пообіцяв покарати російський "Газпром" за порушення санкцій по "Північному потоку-2". Представник відомства не навів подробиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Мінфіну США Уоллі Адейемо.

Цю заяву він зробив на засіданні комітету Сенату з банківської справи. Адейемо відповів на питання одного з сенаторів про те, що робити з "Північним потоком-2" і як реалізується санкційна політика США щодо "Газпрому".

"Сенатор, ми говорили кілька разів про цю проблему. І я з вами згоден - ми повинні зробити все, що можемо, щоб притягнути "Газпром" до відповідальності за порушення наших санкцій", - сказав представник Мінфіну.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент заявив, що США продовжать виступати проти "Північного потоку-2" після закачування газу в першу нитку трубопроводу.

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Газпром Сполучені Штати Америки Північний потік-2
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