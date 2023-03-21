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Минфин США готов к дополнительным мерам для преодоления банковского кризиса

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Банковская система США стабилизируется после решительных действий регулирующих органов, но могут потребоваться дальнейшие шаги по защите банковских вкладчиков, если более мелкие учреждения столкнутся с изъятием депозитов.

Об этом заявила банкирам министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В подготовленном выступлении на конференции Американской ассоциации банкиров Йеллен отметила, что шаги правительства, предпринятые в последние дни для защиты незастрахованных депозитов в двух обанкротившихся банках и создания новых механизмов ликвидности Федеральной резервной системы, продемонстрировали "решительную приверженность принятию необходимых мер для обеспечения того, чтобы вкладчики "сбережения и банковская система остаются в безопасности".

Йеллен, выступая более чем через неделю после того, как Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) закрыла обанкротившийся банк Silicon Valley Bank и банк Signature Bank, заявит, что решительные и решительные действия укрепили общественное доверие к банковской системе США и защитили американскую экономику.

"Шаги, которые мы предприняли, не были направлены на помощь конкретным банкам или классам банков. Наше вмешательство было необходимо для защиты более широкой банковской системы США, - сказала Йеллен. - И аналогичные действия могут быть оправданы, если более мелкие учреждения пострадают от изъятия депозитов, что создает риск заражения".

Она сказала, что, по ее мнению, действия FDIC, Федеральной резервной системы и Министерства финансов снизили риск дальнейших банкротств банков, которые нанесли бы убытки Фонду страхования вкладов.

В заявлении Йеллен не содержится подробностей о том, какие дальнейшие действия могут быть оправданы.

Некоторые банковские группы призвали к временным универсальным гарантиям по всем банковским депозитам в США, что требует одобрения Конгрессом в ускоренном порядке. Тем не менее, консервативная Республиканская палата выступает против расширения гарантий по депозитам сверх текущего предела FDIC в размере 250 тысяч долларов на одного вкладчика, что является серьезным препятствием для быстрых действий, направленных на сдерживание более глубокого кризиса.

Гарантии по незастрахованным депозитам в конкретных проблемных банках потребуют, чтобы Йеллен, президент Джо Байден и "подавляющее большинство" в совете директоров ФРС и FDIC определили, что банк подпадает под "исключение по системному риску" - действия, предпринятые в делах SVB и Signature.

Йеллен сказала, что новая кредитная линия ФРС по срочному финансированию и дисконтное кредитование работают, как и предполагалось, для обеспечения ликвидности банковской системы, а совокупный отток депозитов из региональных банков стабилизировался.

Действия крупных банков по размещению 30 млрд долларов в проблемном банке First Republic Bank на прошлой неделе "представляют собой вотум доверия к нашей банковской системе", добавила Йеллен.

Она также сказала, что важно поддерживать "динамическую и разнообразную банковскую систему" для поддержки экономики США, при этом крупные, средние и малые банки играют роль в поддержке домашних хозяйств, малого бизнеса и растущей конкуренции в сфере финансовых услуг.

Напомним, акции банков резко снизились на прошлой неделе после того, как крах банка Silicon Valley вызвал опасения нового финансового кризиса.

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