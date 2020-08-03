Мінфін скоротив список банків для виплат бюджетникам і пенсіонерам

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Список банків у серпні 2020 року скорочено з 45 банків до 44.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Згідно з рішенням Мінфіну, з переліку банків виключено банк "Банк СІЧ".
Перелік уповноважених банків через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ:
- АТ "Ощадбанк"
- АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
- АТ АБ "Укргазбанк"
- АТ "Укрексімбанк"
- АТ "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
- АТ "КБ "АКОРДБАНК"
- АТ "АКЦЕНТ-БАНК"
- АТ "АЛЬФА-БАНК"
- АТ "Альянс Банк"
- АТ "БАНК ВОСТОК"
- АТ КБ "Глобус Банк"
- АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
- АТ "Ідея Банк"
- АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
- АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
- АТ "Комерційний Індустріальний Банк"
- АТ "АКБ "КОНКОРД"
- АТ "Банк Кредит Дніпро"
- АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
- АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
- АТ "КРЕДОБАНК"
- АТ "КРИСТАЛБАНК"
- АТ АКБ "Львів"
- АТ "МЕГАБАНК"
- АТ "МЕТАБАНК"
- АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
- АТ "МОТОР-БАНК"
- АТ "МТБ БАНК"
- АТ "ОТП Банк"
- АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
- АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
- АТ "Регіон-банк"
- АТ "Полтава-банк"
- АТ "ПРАВЕКС БАНК"
- АТ "ПроКредит Банк"
- АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
- АТ "АКБ "РАДАБАНК"
- АТ "Райффайзен Банк Аваль"
- АТ "БАНК СІЧ"
- АТ "ТАСКОМБАНК"
- АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
- АТ "УкрСиббанк"
- АТ "Універсал Банк"
- АТ "БАНК ФОРВАРД"
- АТ "Юнекс Банк"
Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, на 1 липня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилося порівняно з 1 січня.
Нагадаємо, станом на 1 квітня 2020 року більшість українських пенсіонерів (7,5 млн або 66,4%) отримують пенсії в банківських установах.