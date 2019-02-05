Мінфін прокоментував законопроект щодо авторизованого економічного оператора

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Законопроект наблизить українське законодавство до стандартів ЄС

Міністерство фінансів вітає рішення Комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики підтримати законопроект щодо запровадження інституту авторизованого економічного оператора, аналогічного тому, що функціонує в ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, законопроектом пропонуються зміни до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Мета законопроекту - запровадити в Україні інститут авторизованого економічного оператора (АЕО) аналогічного тому, що функціонує в ЄС. Крім того, значна частина положень законопроекту стосується зміни існуючих на сьогодні процедур декларування товарів. Зокрема, законопроект передбачає запровадження короткої ввізної декларації, яка застосовується в ЄС, повідомили в Мінфіні.

"Концепція АЕО є провідною світовою практикою у міжнародній торгівлі, що дозволить наблизити українське законодавство до стандартів ЄС, зменшить бар'єри для міжнародної торгівлі та підвищить конкурентоспроможність українських експортерів", - сказав заступник Міністра фінансів Сергій Верланов.

Законопроект визначає коло суб’єктів, які можуть отримати статус АЕО. Це можуть бути підприємства, які виконують будь-яку роль в міжнародному ланцюгу постачання товарів (виробники, експортери, імпортери, митні представники, перевізники, експедитори, утримувачі митних складів).

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна сказала в інтерв'ю РБК-Україна розповіла про долю важливих законопроектів у рік виборів. Южаніна сумнівається в тому, що важливі законопроекти пройдуть у парламенті.