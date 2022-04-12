RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінфін продав військові облігації ще на 6 млрд гривень

Фото: військові облігації продані ще на 6 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів на аукціоні 12 квітня розмістило військові облігації на суму понад 6 млрд гривень. Продано ОВДП з терміном погашення 6 місяця та 1,3 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, 6-місячні облігації продані на 1,469 млрд гривень зі ставкою 10% річних.

Облігації на 1,3 роки продані на 4,701 млрд гривень зі ставкою 11% річних.

Зазначимо, Національний банк на період дії воєнного стану спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів. Це стосується проведення банками фінансових операцій для"військових облігацій".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів УкраїниОВГЗ