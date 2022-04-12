Мінфін продав військові облігації ще на 6 млрд гривень

Міністерство фінансів на аукціоні 12 квітня розмістило військові облігації на суму понад 6 млрд гривень. Продано ОВДП з терміном погашення 6 місяця та 1,3 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
За даними прес-служби, 6-місячні облігації продані на 1,469 млрд гривень зі ставкою 10% річних.
Облігації на 1,3 роки продані на 4,701 млрд гривень зі ставкою 11% річних.
Зазначимо, Національний банк на період дії воєнного стану спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів. Це стосується проведення банками фінансових операцій для"військових облігацій".
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.