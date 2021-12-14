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Мінфін залучив до бюджету майже 11 млрд гривень, продавши держоблігації

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Вівторок 14 грудня 2021 23:35
Мінфін залучив до бюджету майже 11 млрд гривень, продавши держоблігації Фото: Мінфін залучив до бюджету майже 11 млрд гривень, продавши держоблігації (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Міністерство фінансів залучило до держбюджету 10,8 млрд гривень за підсумками аукціонів облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП), що відбулися 14 грудня. Міністерство запропонувало інвесторам сім випусків цінних паперів у національній валюті і два випуски в іноземних валютах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Термін обігу пропонованих державних облігацій у гривні - 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки і 5 років.

Термін обігу облігацій у доларах - 2 роки, а в євро - 1 рік.

У Мінфіні заявили, що в цілому в результаті розміщення державних цінних паперів у національній валюті до державного бюджету надійшло 5,8 млрд гривень, а від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП надійшло 68,9 млн доларів і 102,5 млн євро.

Державні облігації України поділяються на:

  • облігації внутрішніх державних позик України;
  • облігації зовнішніх державних позик України;
  • казначейські зобов'язання;
  • цільові облігації внутрішніх державних позик України.

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) - державні цінні папери, які розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку та підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Номінальна вартість ОВДП становить тисячу гривень (також може бути визначена в іноземній валюті).

Раніше ми писали, що Мінфін не виключає перегляд бюджету-2022 через інфляцію.

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Міністерство фінансів України
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