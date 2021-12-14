Мінфін залучив до бюджету майже 11 млрд гривень, продавши держоблігації
Міністерство фінансів залучило до держбюджету 10,8 млрд гривень за підсумками аукціонів облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП), що відбулися 14 грудня. Міністерство запропонувало інвесторам сім випусків цінних паперів у національній валюті і два випуски в іноземних валютах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Термін обігу пропонованих державних облігацій у гривні - 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки і 5 років.
Термін обігу облігацій у доларах - 2 роки, а в євро - 1 рік.
У Мінфіні заявили, що в цілому в результаті розміщення державних цінних паперів у національній валюті до державного бюджету надійшло 5,8 млрд гривень, а від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП надійшло 68,9 млн доларів і 102,5 млн євро.
Державні облігації України поділяються на:
- облігації внутрішніх державних позик України;
- облігації зовнішніх державних позик України;
- казначейські зобов'язання;
- цільові облігації внутрішніх державних позик України.
Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) - державні цінні папери, які розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку та підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
Номінальна вартість ОВДП становить тисячу гривень (також може бути визначена в іноземній валюті).
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