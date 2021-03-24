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Мінфін зобов'язався перед ЄБРР випустити держоблігації для виплати боргу "зеленим" інвесторам

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 16:29
Мінфін зобов'язався перед ЄБРР випустити держоблігації для виплати боргу "зеленим" інвесторам Фото: вітрові турбіни (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство фінансів пообіцяло Європейському банку реконструкції та розвитку виплатити раніше накопичені борги перед інвесторами у відновлювану енергетику шляхом випуску гарантованих державою облігацій на міжнародних ринках.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Міністр фінансів зазначив, що в Україні зацікавлені в якнайшвидшій стабілізації ринку енергетики і додав про можливість випуску облігацій, гарантованих державою на міжнародних ринках капіталів для покриття боргу перед виробниками альтернативної енергії у першому півріччі 2021 року", - сказано в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, ЄБРР є одним з найбільших інвесторів у сектор поновлюваної енергетики України.

Раніше повідомлялося, що Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Іноземні інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

За станом на 15 березня виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн, які повинні бути виплачені протягом цього року.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.

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