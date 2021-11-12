Мінфін звинуватили у недофінансуванні медицини та військових: в чому причина

У той же час, невиконання плану з витрат, що вимагають подальшого фінансування, за 10 місяців 2021 року становить 62,6 млрд грн, з яких 25,2 млрд грн - за захищеними статтями (соціальне забезпечення, оплата праці, медикаменти, продукти харчування, витрати на відрядження, оплата комунальних послуг тощо).

"Навіть за низкою основних статей видатків ключових напрямів кошти виділялися в неповному обсязі. Медицина - "мінус" 13,7 млрд грн: за держгарантіями медобслуговування населення не профінансовано 7,9 млрд грн, за окремими медичними заходами - 3,5 млрд грн, а розвиток швидкої допомоги та технічної бази - на 2,3 млрд. грн. Армія - "мінус" 8 млрд. грн: модернізація/ремонт озброєнь, військової техніки/устаткування - на 4,2 млрд. грн. Державний фонд регіонального розвитку - "мінус" 1 млрд грн", - йдеться у матеріалі.

Також станом на 1 листопада 2021 року обсяг неоплачених зобов'язань (неоплачені рахунки) уряду склав 3,7 млрд грн.

Як показує практика минулих років, особливо кінця 2020 року, Казначейська служба може просто не приймати платіжні доручення від розпорядників бюджетних коштів без пояснення причин. Непрямим підтвердженням цього є той факт, що в листопаді 2020 року сума неоплачених зобов'язань уряду різко збільшилася з 3,8 млрд грн на початок листопада до 15 млрд грн на кінець листопада 2020 року", - зазначається у тексті.

Також, за даними авторів, Мінфін регулярно "залазить до кишені" місцевим органам влади.

"У березні - на 10,3 млрд грн; у червні - на 12 млрд грн; у липні - на 10 млрд грн; у вересні - на 28,2 млрд грн. За 9 місяців 2021 року бюджету не вистачало 51 млрд грн це не тимчасові касові розриви, які гасяться щомісяця, а системне кредитування видаткової частини бюджету за рахунок коштів місцевих громад. Фактично це означає, що на 2 млрд доларів своїх грошей у Мінфіну не вистачає навіть попри регулярні заяви про перевиконання бюджету", - наголошується у тексті.

У той же час дані про перевиконання бюджету за доходами - статистичні маніпуляції при плануванні бюджетних надходжень. Найяскравіший приклад стосується занижених баз нарахування ПДВ. Для прогнозу щодо цього податку Мінфін бере занижений показник зростання економіки.