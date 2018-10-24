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Мінфін і НБУ підготували законопроект щодо протидії виведенню прибутків в офшори

Новини » Фінанси    24.10.2018 - 17:41
Фото: офшор (pxhere.com)
Фото: офшор (pxhere.com)

Україна планує імплементацію Плану дій BEPS, розробленого Організацією економічного співробітництва і розвитку

Міністерство фінансів та Національний банк оприлюднили проект змін до Податкового кодексу з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в Мінфіні, План дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і переміщенням прибутків за кордон (План дій BEPS) був розроблений Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) у 2015 році.

План дій BEPS передбачає 15 дій для усунення прогалин у міжнародному податковому регулюванні і розбіжностей в національному податковому законодавстві різних країн, які уможливлюють "приховування" корпоративного прибутку та його штучне переміщення у низькоподаткові юрисдикції, де компанії не здійснюють економічної діяльності. За останні три роки 115 країн вже розпочали запровадження Плану дій BEPS у національному податковому законодавстві.

У Мінфіні повідомили, що проект закону спрямований на втілення в Україні восьми найбільш критичних для України кроків:

Дія 3: розкриття фізичними особами-резидентами України своєї участі в іноземних компаніях, які вони контролюють (КІК), і правила оподаткування таких компаній;

Дія 4: обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами;

Дія 6: запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування;

Дія 7: запобігання штучному уникненню визнання статусу постійного представництва;

Дії 8-10: удосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням;

Дія 13: правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федерація футболу України вивела 1 млн доларів через офшор в ОАЕ. В оприлюдненому журналістському розслідуванні стверджувалося, що гроші вивели при закупівлі обладнання для виробництва футбольних полів.

НБУ на 25 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,21 грн/долар НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,20 грн/долар
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