Мінфін назвав умови отримання кредиту ЄС на 1,2 млрд євро

Рішення Європейської комісії щодо надання Україні кредиту на суму 1,2 млрд євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС повинно буди затверджено Європейським парламентом та Радою ЄС. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначили в прес-службі, у разі затвердження пропозиції Європейської комісії, сторонами має бути узгоджено та підготовлено Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та ЄС, що міститимуть фінансові умови та умови структурної політики для виплати відповідних траншів.

"Міністерство фінансів України готове до невідкладного проведення відповідних консультацій зі стороною ЄС для узгодження положень зазначених договорів та їх оперативного укладання з метою отримання першого безумовного траншу кредитних коштів макрофінансової допомоги ЄС у якомога коротший термін", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що кредит Україні буде виділений у рамках пакету макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС на суму 3 млрд євро для підтримки в контексті пандемії Covid-19 десяти країн-партнерів.

Пакет допомоги буде орієнтований на сусідні із Європейським Союзом країни та країни-партнери політики розширення ЄС, у тому числі: Албанію, Боснію та Герцеговину, Грузію, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Північну Македонію, Туніс та Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1,2 млрд євро підтримки під час пандемії COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, Організація Об'єднаних Націй (ООН) виділить ще 140 млн доларів на боротьбу з коронавірусом в Україні.