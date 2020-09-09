Мінфін назвав суму видатків на підвищення зарплат бюджетникам

У проекті державного бюджету на 2021 рік планують закласти додаткові видатки у розмірі 47 млрд гривень. Гроші підуть на підвищення зарплат бюджетникам.

По це сказав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час зустрічі з представниками профспілок та роботодавців, представниками Мінекономіки та Мінсоцполітики, повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Додаткові видатки становлять близько 47 млрд гривень. Адже з 1 січня 2021 року мінімальна заробітна плата буде збільшена до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021 року – до 6,5 тис. гривень", - сказав він.

За його словами, при розрахунках до проекту бюджету на 2021 рік передбачається збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та мінімальної заробітною платою, що склалося у поточному році.

Єрмоличев зазначив, що держбюджет ще остаточно не сформований. "Наразі тривають консультації. Водночас ми маємо враховувати нестабільну економічну ситуацію в країні. Так, передбачається дефіцит держбюджету на рівні 6% у 2021 році, 4,5% у 2022 році та 3% у 2023 році. В цьому році він на рівні 7,5% ВВП", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 26 серпня підвищив посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень. Ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року.

Крім того, Мінекономіки пропонує підвищити ставку працівника першого тарифного розряду 1 січня 2021 року до 2 670 гривень, а з 1 липня 2021 року до 2 893 гривень. Це підвищення обґрунтовується планами збільшення мінімальної зарплати з 1 січня 2021 року до 6000 гривень а з 1 липня 2021 року до 6500 гривень.