Минфин дал разъяснение относительно слухов о налоге на перевод с карты на карту

Новая Национальная стратегия доходов Украины не содержит норм по налогообложению поступлений на карточку физического лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Как отметили в министерстве, некорректные выводы по этому вопросу могли быть сделаны на основе информации из раздела 4.3.1 "Реформа упрощенной системы налогообложения":

"Все доходы физических лиц получены вне предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины".

В Минфине подчеркнули, что в тексте отсутствуют слова о "любых поступлениях на карточку физлица".

"Фраза о требованиях по "налогообложению доходов, полученных вне предпринимательской деятельности" отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве", - говорится в сообщении.

В министерстве также рассказали, что любая реформа налоговой политики требует наработки детальных изменений налогового законодательства. Никакая фундаментальная реформа (особенно так сложная, как изменение правил налогообложения доходов физических лиц) просто невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом, соответствующими органами власти.

"Более того, как указано в Нацстратегии, подобные изменения могут быть введены не ранее года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов)". , – говорится в сообщении.

Стратегия доходов

Кабинет министров 27 декабря утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом.

После этого в сети начали появляться сообщения о том, что любые поступления на карточку физического лица будут облагаться налогом по ставке 18%.

По данным НБУ, переводы с карты на карту только в ІІІ квартале 2023 года составили 279 млрд гривен.