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Мінфін в кінці року посів ще 23,6 млрд гривень для покриття дефіциту бюджету

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 17:31
Мінфін в кінці року посів ще 23,6 млрд гривень для покриття дефіциту бюджету
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 29 грудня 2020 року залучило до державного бюджету 23,644 млрд грн (за курсом НБУ). Це дещо більше, ніж на попередньому аукціоні (22,209 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Мінфін в кінці року посів ще 23,6 млрд гривень для покриття дефіциту бюджету

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 17.03.2021 на суму 5,172 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,00% річних,
  • з погашенням 07.07.2021 на суму 859 млн грн, середньозважений рівень дохідності становив 10,75% річних,
  • з погашенням 01.12.2021 на суму 5,772 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,70% річних,
  • з погашенням 15.06.2022 на суму 991 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,75% річних,
  • з погашенням 15.02.2023 на суму 653 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,85% річних.
  • з погашенням 01.11.2023 на суму 611 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 12,00% річних.
  • з погашенням 22.05.2024 на суму 104 млн. грн, середньозважений рівень дохідності склав 12,15% річних.
  • з погашенням 26.02.2025 на суму 325 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 12,00% річних.

Також Мінфін продав валютні ОВДП:

  • з погашенням 31.03.2021 на суму 322,9 млн доларів середньозважений рівень дохідності склав 2,90% річних.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) в кінці 2020 року зросли. Марченко навів приклад: по тримісячних ОВДП при обліковій ставці НБУ на рівні 6% і інфляції в країні на рівні 2,4% Мінфін запозичує під 10%.

Нагадаємо, на аукціоні 15 грудня Мінфін залучив до держбюджету рекордний обсяг коштів - 51,439 млрд грн.

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