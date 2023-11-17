В Минэнерго сделали заявление о повышении тарифа на свет с 1 января

"Минэнерго официально сообщает, что повышение тарифов для населения пока не предполагается", - говорится в заявлении.

Что этому предшествовало

Как отмечают в ведомстве, сегодня ряд СМИ и Telegram-каналов распространили недостоверную информацию о якобы повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года, ссылаясь в своих сообщениях на интервью главы НКРЭКУ Константина Ущаповского.

"Однако сам спикер не делал таких утверждений в своем интервью. НКРЭКУ публично опровергла информацию, изложенную в журналистских сообщениях", - отмечают в Минэнерго.

В тему

Буквально сегодня РБК-Украина писало, ссылаясь на интервью главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, что тариф на электроэнергию для населения в 2024 году может возрасти на 15% - до 3 гривен за кВт-час в случае принятия решения. До окончания отопительного сезона увеличивать цену неуместно.

ИПСО РФ

Минэнерго также отмечает, что против Украины ведет войну коварный и сильный враг. Это противостояние происходит повсюду: на поле боя, в экономике, энергетике, в информационном пространстве. Поэтому, как отмечают в министерстве, недостоверная информация об отключении света, неготовности энергосистемы к зиме или повышении тарифов постоянно распространяется россиянами в нашем информационном пространстве.

"Их цель - посеять страх, панику, уменьшить веру общества в победу и, как следствие, - ослабить всю страну и нашу способность противостоять врагу. Именно поэтому подыгрывание украинскими журналистами этим российским ИПСО является неприемлемым. Поэтому еще раз обращаемся с просьбой быть внимательными и не помогать действиям врага в информационном пространстве", - добавляют в заявлении.

Тариф на электроэнергию в Украине

В Украине с 1 июня 2023 года повысили тариф на электроэнергию для населения в связи с тем, что стране были необходимы средства на восстановление инфраструктуры после российских обстрелов. Новый тариф составляет 2,64 гривен/кВт-час. Подробнее - в материале РБК-Украина.