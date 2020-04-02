У Міненерго заявили про скорочення викидів забруднюючих речовин у ряді міст

Міністерство енергетики та захисту довкілля заявили про скорочення викидів забруднюючих речовин у деяких містах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Так, Міненерго проаналізувало тенденції стану атмосферного повітря в Україні з кінця січня 2020 року. Наразі загальних тенденцій, характерних для всіх міст України щодо скорочення викидів в атмосферне повітря, не виявлено.

Водночас у деяких містах відмічаються тенденції, які можуть бути пов’язані зі зменшенням навантаження на навколишнє середовище.

"Мають місце тренди зменшення середніх концентрацій діоксиду азоту в таких містах, як Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг та Харків. До речі, у Харкові та Кривому Розі такі тенденції спостерігаються і за показниками завислих речовин та формальдегіду. Якщо у Кривому Розі показники цих речовин перевищують ГДК (останні 2 тижні можуть перевищувати 3-4 ГДК), то у Харкові усі показники, за якими здійснюються спостереження, перебувають у межах норми", - вказано у повідомленні.

При цьому загальні показники по Києву демонструють незначну тенденцію до зниження по формальдегіду та діоксиду сірки та збільшення концентрацій діоксиду азоту.

"Основними джерелами викидів забруднюючих речовин у цей період є автомобільний транспорт, промисловість та несанкціоноване спалювання стерні на полях, листя та навіть побутового сміття", - пояснюють у міністерстві.

Попри те, що економічна активність через карантин значно скоротилася, заборона користування громадським транспортом призвела до збільшеного попиту на приватний автотранспорт, що впливає на обсяг викидів забруднюючих речовин від автотранспорту. У містах, де через карантин та ситуацію з коронавірусом значно обмежена діяльність промислових підприємств, може спостерігатися зменшення забруднення.

"На жаль, несанкціоноване спалювання рештків сухої трави, листя та навіть побутового сміття не зменшилось в умовах карантину і створює додаткові ризики для місцевого населення. Мінекоенерго нагадує про заборону такої діяльності, встановлені штрафи та просить телефонувати поліції у випадках фіксації таких правопорушень", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, повітря над деякими містами в Європі очистилося після введення карантинних обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу, про що повідомило Європейське космічне агентство.

Як писало РБК-Україна, через введення карантинних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу якість повітря у Парижі і Паризькому регіоні покращилася на 30 відсотків, що є найкращим показником за останні 40 років.