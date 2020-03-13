У Міненерго завершують напрацювання законопроекту про енергоефективність

Міністерство енергетики та захисту довкілля України завершує роботу по доопрацюванню законопроекту про енергоефективність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Так, у Міненерго зазначили, що планують якомога скоріше його направити до Верховної ради України. Прийняття цього законопроекту є євроінтеграційним зобов'язанням України згідно вимог Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність.

"Ставимо своїм завданням підвищення рівня енергоефективності всієї економіки. Якщо раніше уряд концентрувався на термомодернізації житлових будівель, зараз ми плануємо розширити державну підтримку для впровадження енергоефективних заходів для МСБ, стимулювати розвиток ринку енергоаудиту та впровадження систем енергоменеджменту. Окрім цього, плануємо впровадити енергоефективні публічні закупівлі, а також підвищувати енергоефективність будівель бюджетної сфери", - зазначив замміністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин.

За його словами, у планах Мінекоенерго в пілотному режимі зробити "зелені" кредити в підтримку промислових підприємств та ЕСКО компаній, яким не вистачає обігового капіталу, щоб охопити більше енергоефективних проектів. Також планується стимулювати енергоефективність у транспорті, запроваджуючи електромобільну інфраструктуру, підтримувати технології акумуляції "зеленої" енергії.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Україна і Фінляндія заявили про плани розширювати співпрацю в енергоефективності та енергетичної утилізації сміття.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку минулого року Кабінет міністрів України заявив про готовність внести в парламент законопроект про енергетичну ефективність.