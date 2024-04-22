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Минэнерго выступает против изменения механизма поддержки "зеленой" энергетики

Фото: Минэнерго выступает против изменения механизма поддержки "зеленой" энергетики (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Министерство энергетики Украины не поддерживает законопроект, разработанный Нацкомиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), об изменении механизма финансирования отрасли зеленой энергетики путем выделения необходимой компенсации из тарифа на передачу "Укрэнерго" в отдельную надбавку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо министерства.

"Если оператор системы передачи или операторы систем распределения несут такие расходы, они устанавливаются НКРЭКУ как отдельные платежи вне тарифов. В то же время в законопроекте отсутствует детализация механизма выполнения НЭК "Укрэнерго" возложенных Законом на предприятие специальных обязанностей по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников вне тарифа на передачу, как и источники покрытия таких специальных обязанностей", - заявляет Минэнерго.

Согласно информации, Минэнерго рассматривало данный законопроект и письмом от 5 февраля 2024 сообщило НКРЭКУ о том, что не согласовывает законопроект.

"Его текущая редакция нуждается в доработке с учетом большого количества разногласий, рассогласований и замечаний, которые имеет Министерство и ключевые участники рынка", - отмечает министерство.

Кроме того, сообщается, общественный союз "Украинская ветроэнергетическая ассоциация», ассоциация "Европейско-Украинское энергетическое агентство"", ассоциация "Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" и общественный союз "Ассоциация солнечной энергетики Украины" обращались в Министерство энергетики и отмечали, что не поддержали модели финансирования развития возобновляемой энергетики, в частности, исключение из состава тарифа на передачу расходов оператора системы передачи на выполнение специальных обязанностей.

В то же время, Минэнерго предложило представителям НКРЭКУ присоединиться к работе Минэнерго в составе рабочей группы для наработки надлежащей редакции законопроекта, а также имплементации Директив и Регламентов ЕС в сфере электроэнергетики.

Как сообщалось, в Европейской бизнес-ассоциации считают, что изменение условий стимулирования развития отрасли зеленой энергетики является нарушением ранее предоставленных инвесторам гарантий и вредит возможности страны привлекать новые инвестиции.

По мнению директора Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасии Верещинской, предприятия зеленой энергетики будут иметь высокий риск финансового дефолта в случае остановки поддержки отрасли через компанию "Укрэнерго", поскольку это нарушит гарантированность поступлений предприятиям зеленой энергетики, чтобы рассчитаться по кредитам.

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Минэнерго