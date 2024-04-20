RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минэнерго продолжаются дискуссии по пересмотру тарифа на свет в условиях повреждений энергосистемы

Фото: в Минэнерго продолжаются дискуссии по пересмотру тарифа на свет в условиях повреждений энергосистемы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Министерстве энергетики продолжаются дискуссии о пересмотре тарифа на электроэнергию для населения в условиях разрушений в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Светлану Гринчук.

"Сегодня решение (по пересмотру тарифа на электроэнергию, - ред.) еще не принято, еще продолжаются подсчеты, продолжаются дискуссии. В то же время хочу напомнить, что у нас действует льготный механизм для бытовых потребителей", - сказала она.

Гринчук подчеркнула, что этот механизм отменять никто не собирается и действие возложенных на ключевые энергокомпании ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго", - ред.) будет продолжаться.

"В то же время возможно незначительное повышение тарифов, но это сейчас только обсуждается. Если оно и будет, то оно будет достаточно незначительным для потребителей и будет продолжать действие льготного механизма, компенсирующего стоимость электроэнергии для бытовых потребителей", - подытожила замминистра энергетики.

Ранее в Раде заявлялось, что тариф на свет для бытовых потребителей должен покрывать себестоимость производства электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоЭлектроэнергия