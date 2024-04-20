В Минэнерго продолжаются дискуссии по пересмотру тарифа на свет в условиях повреждений энергосистемы

"Сегодня решение (по пересмотру тарифа на электроэнергию, - ред.) еще не принято, еще продолжаются подсчеты, продолжаются дискуссии. В то же время хочу напомнить, что у нас действует льготный механизм для бытовых потребителей", - сказала она.

Гринчук подчеркнула, что этот механизм отменять никто не собирается и действие возложенных на ключевые энергокомпании ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго", - ред.) будет продолжаться.

"В то же время возможно незначительное повышение тарифов, но это сейчас только обсуждается. Если оно и будет, то оно будет достаточно незначительным для потребителей и будет продолжать действие льготного механизма, компенсирующего стоимость электроэнергии для бытовых потребителей", - подытожила замминистра энергетики.

Ранее в Раде заявлялось, что тариф на свет для бытовых потребителей должен покрывать себестоимость производства электроэнергии.