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Минэнерго и "Укрэнерго" поручено обеспечить справедливые графики отключений света

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Кабинет Министров поручил Министерству энергетики и оператору энергосистемы компании "Укрэнерго" обеспечить справедливые графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Принципиально, чтобы графики отключений потребителей были рациональными, справедливыми и равномерными. Минэнерго и "Укрэнерго" предоставлено поручение разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что этот документ также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, нуждающихся в приоритетном электроснабжении, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не входящими в перечень критически важных.

Шмыгаль добавил, что в результате атак энергосистема потеряла 8 ГВт мощностей. Поэтому Украина продолжает рекордный импорт электроэнергии из Европы. Но максимальная возможность импорта составляет 1,7 ГВт, и этого не хватает для полного покрытия дефицита.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что оккупанты массированными атаками повредили все ТЭС и ГЭС Украины, из-за чего эти станции сейчас не могут производить то же количество электроэнергии, которое они выдавали до атак.

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УкрэнергоДенис Шмыгаль