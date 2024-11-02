RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Минэнерго и энергокомпании максимально подготовились к зиме, - нардеп

Фото: Минэнерго и энергокомпании максимально подготовились к зиме (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Энергетический сектор Украины демонстрирует высокую готовность к зимнему периоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Викторию Гриб.

"Я вам хочу сказать, что от дронов как раз у нас есть такая защита первой ступени на них энергетических объектах. И даже второй ступени уже практически мы сделали все возможное для того, чтобы риски были уменьшены. Но если будет удар именно ракетами, то здесь поможет только ПВО", - отметила депутат.

Она особо отметила роль энергетических компаний и министра энергетики в подготовке к зимнему периоду.

"Снова хочу поблагодарить всех энергетических компаний и министра энергетики Германа Галущенко за то, что у нас как раз это направление, оно продвигается. И мы работаем с партнерами, которые помогают нам. То, что мы видим сегодня, как мы подошли к этой зиме – хочу вам сказать, что это подвиг", – подчеркнула Гриб.

Нардеп также отметила важность увеличения импорта электроэнергии для стабилизации ситуации в энергетическом секторе.

"И кстати последняя новость, которую мы получили, также может радовать. Потому что была поднята пропускная способность для импорта. Увеличиваем импорт, и я думаю, это будет действительно помогать нам", – пояснила она.

В то же время Гриб отметила, что для полной защиты энергетической инфраструктуры необходимо усиление противовоздушной обороны, особенно в случае ракетных атак.

Напомним, с октября 2022 года энергосистема Украины подверглась более 1000 атакам, что покинуло страну лишь с примерно третью довоенной мощности производства электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоОтопительный сезон