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Минэнерго и энергетики Украины демонстрируют устойчивость перед лицом масштабных атак, - эксперт

Пятница 22 ноября 2024 16:01
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Минэнерго и энергетики Украины демонстрируют устойчивость перед лицом масштабных атак, - эксперт Фото: Минэнерго и энергетики Украины демонстрируют устойчивость перед лицом масштабных атак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Министерство энергетики и украинские энергокомпании продолжают возобновление энергетической инфраструктуры после масштабной атаки россиян 17 ноября.

Об этом заявил политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liga.Net.

По словам Магды, энергетики работают непрерывно над ликвидацией последствий атаки.

"Ремонтные бригады уже традиционно работают в несколько смен, и работы продолжаются без перерывов, за исключением периодов воздушных тревог. Каждый этап восстановления координируется Министерством энергетики, а штаб работает круглосуточно", – отметил он.

Эксперт отметил непосредственное участие министра энергетики в координации процессов.

"Министр энергетики Герман Галущенко вчера посетил Одессу, где, по оценкам экспертов, ситуация остается самой сложной из-за серьезных повреждений части подстанций", - отметил Магда.

По его словам, проблемы также наблюдаются в Ровенской, Волынской и Харьковской областях, но они менее масштабные. Магда призвал граждан поддерживать усилия энергетиков и не поддаваться спекуляциям.

"Распространение со скоростью света конспирологических теорий не способствует восстановлению энергетической инфраструктуры. Таким образом, россияне пытаются подорвать доверие людей к власти. Это часть психологической войны, которую ведет враг, создавая иллюзию "невозможности восстановления" или "катастрофических последствий" для общества", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября РФ снова атаковала Украину. Ключевой целью оккупантов стала энергетическая инфраструктура. Всего оккупанты запустили по Украине 120 ракет и 90 дронов.

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